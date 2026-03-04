Sonja Ilic Trio – Jazz Voice Experience

Domenica 15 marzo il Pasquino Art Center di Trastevere ospita Sonja Ilic Trio, un ensemble jazz che unisce eleganza, ricerca sonora e interpretazione poetica. Il trio è guidato dalla raffinata voce di Sonja Ilic, accompagnata da Federico Procopio alla chitarra e Guido Giacomini al contrabbasso. La formazione propone un repertorio che spazia tra standard jazz tradizionali e arrangiamenti originali, sempre ponendo al centro il testo, la voce e l'essenza poetica del jazz. L'approccio del trio crea atmosfere intime e sofisticate, valorizzando le sfumature della voce e l'interplay con gli strumenti, trasformando ogni brano in un piccolo viaggio emotivo.