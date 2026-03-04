Somatoline passa a Olyos Group | cosa cambia ora?

Olyos Group, società francese, ha annunciato l’acquisizione del marchio italiano Somatoline. La mossa mira a rafforzare la presenza del gruppo in Europa e coinvolge direttamente il passaggio di proprietà del marchio. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora dettagliato eventuali cambiamenti operativi o di strategia, ma l’acquisizione segna un passo importante per entrambe le società nel mercato cosmetico internazionale.

Per rafforzare la sua presenza in Europa, la società francese Olyos Group ha annunciato l’acquisizione del marchio italiano Somatoline. Il brand, specializzato in prodotti per la riduzione di stati di adiposità, è un’eccellenza nel campo della parafarmacia. E con questa operazione Olyos, il quinto operatore del mercato francese degli integratori alimentari in farmacia e parafarmacia con il suo marchio di punta Granions, rafforza la propria presenza nella dermocosmesi e nel settore europeo. Somatoline era precedentemente nel portafoglio di Bolton Group. Si distingue per una forte notorietà presso i consumatori, oltre ad un’ampia distribuzione in oltre 3. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Somatoline passa a Olyos Group: cosa cambia ora? L’eccellenza dei profumi Culti Milano passa a Emosia GroupLa storica e iconica azienda di profumeria per la casa Culti Milano entra a far parte di Emosia Group. Leggi anche: Dazi, Trump cambia ancora e passa dal 10 al 15%. Cosa resta in vigore oggi? Zero certezze sui vantaggi per l'Europa Approfondimenti e contenuti su Olyos Group. Temi più discussi: Olyos Group rileva Somatoline e accelera il proprio radicamento in Europa; Olyos Group rileva il marchio Somatoline per crescere nella dermocosmesi; Olyos acquista Somatoline e NewScience. Manetti & Roberts cede il brand Somatoline a OlyosManetti & Roberts, società controllata da Bolton Group, ha ceduto il brand Somatoline, marchio leader della dermo-cosmesi in Italia, a Olyos, ... ilsole24ore.com Manetti&Robert (Bolton) cede Somatoline alla francese OlyosManetti & Roberts, società controllata da Bolton Group, ha ceduto il brand Somatoline, marchio leader della dermo-cosmesi in Italia, alla francese Olyos, assistita da Translink come advisor finanziari ... ansa.it