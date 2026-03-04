Oggi più di sessanta persone, tra giovani con disabilità, accompagnatori e operatori del Gast, si sono ritrovate alla località sciistica del Cerreto per trascorrere una giornata nella neve. Il gruppo ha partecipato a un evento dedicato al divertimento sulla neve, vivendo un momento di aggregazione e svago in un ambiente naturale. La giornata si è svolta tra sole, neve e tanta allegria.

Sono stati oltre sessanta, tra giovani con disabilità, accompagnatori e operatori del Gast a raggiungere la località sciistica del Cerreto per una giornata nella neve. Ad attenderli, oltre al cielo azzurro, i gestori della stazione, i maestri della scuola sci e i Briganti di Cerreto (giovani del luogo, costituitisi in cooperativa). In sedici hanno sciato grazie la progetto SKIGAST, alcuni in piedi, altri su Duaski e Monoski, ausili che permettono la pratica dello sci anche a persone con disabilità. Un gruppo, invece, è salito verso il monte Maccagnino per una ciaspolada con i Briganti di Cerreto. Tutti, "a passo Gast", hanno portato a termine il percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sole, neve e tanta voglia di divertirsi: una giornata memorabile grazie al Gast

