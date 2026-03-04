Soldati italiani colpiti da un missile in Kuwait I militari di Istrana | ?Eravamo usciti dal bunker per una doccia

Durante un'operazione nella base aerea di Ali Al Salem in Kuwait, alcuni soldati italiani sono stati colpiti da un missile. I militari di Istrana riferiscono di essere usciti dal bunker per una doccia al momento dell'attacco. La base ospita personale dell'Aeronautica Militare, tra cui quindici ufficiali e sottufficiali del 51° Stormo. Nessuna informazione aggiuntiva sui danni o sulle conseguenze.

ISTRANA - Ancora un allarme nella base aerea di Ali Al Salem in Kuwait dove sono schierati elementi dell’Aeronautica Militare tra cui quindici ufficiali e sottufficiali del 51esimo Stormo di Istrana. Poco dopo le 8 di ieri mattina è caduto un altro missile all’interno nel perimetro dell’aeroporto kuwaitiano, a poca distanza dal bunker dove i militari sono rifugiati da sabato sera. Sono stati momenti di panico. I militari italiani, dopo tre giorni passati blindati dentro la struttura di sicurezza per evitare nuovi attacchi dopo quelli subiti proprio sabato con la distruzione degli alloggi e il danneggiamento della pista di decollo, erano uscito per la prima volta col semplice obiettivo di fare una doccia, di lavarsi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

