Sofia Goggia in pista | orario pettorale e diretta TV della seconda discesa in Val di Fassa

Sofia Goggia scenderà in pista per la seconda prova cronometrata della discesa femminile in Val di Fassa, parte della Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento si svolge con orario e pettorale ancora da definire, e sarà trasmesso in diretta TV. La gara rappresenta una delle tappe principali della stagione sciistica, attirando l’attenzione degli appassionati.

Nel contesto della Coppa del Mondo di sci alpino, si prepara a svolgersi una tappa decisiva sulla pista della Val di Fassa, con l'obiettivo di affinare le strategie e ottenere un feeling ottimale con la neve tipicamente dolomitica. La seconda sessione di prove cronometrate rappresenta il penultimo momento utile per le atlete per perfezionare la propria performance, con particolare attenzione alle linee più efficaci e alla gestione della velocità in vista delle competizioni di venerdì e sabato. Le atlete si confronteranno con il tracciato a partire dalle 11:00, con un format che prevede la partenza delle prime cinque concorrenti a intervalli di due minuti. Sofia Goggia attardata nella prima prova in Val di Fassa. Bene Pirovano e Nadia Delago, fulmine StuhecSi è appena conclusa la prima prova cronometrata di discesa in Val di Fassa verso le gare di velocità in programma questo weekend nell'ambito della ... Val di Fassa, Sofia Goggia indietro nella prima provaA far segnare il miglior tempo è stata la slovena Ilka Stuhec, che ha fermato il cronometro sull'1'22?92, pur saltando una porta nel corso della prova. Alle sue spalle si è piazzata la francese Romane ... Sofia Goggia - in corsa per la coppa di discesa e di superG - ha chiuso più indietro questa prima prova di contatto con la pista. Sofia Goggia in controllo nella prima prova di discesa a Passo San Pellegrino. Nadia Delago e Pirovano tra le migliori, in vetta Stuhec