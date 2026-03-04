Sofia Fiorini firma il record italiano Under23 nei 3.000 metri indoor di marcia

Sofia Fiorini, atleta casentinese nata nel 2004, ha stabilito il nuovo record italiano Under23 nei 3.000 metri indoor di marcia. Durante i Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona, ha percorso la distanza in 12 minuti e 12 secondi, segnando un risultato che entra nella storia dell’atletica leggera italiana. La sua performance ha attirato l’attenzione nel mondo sportivo nazionale.

La marciatrice casentinese conquista l'argento ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona e migliora il primato Under23 che resisteva dal 1991 Sofia Fiorini sigla il nuovo record nazionale Under23 nei 3.000 metri indoor di marcia.

Sofia Fiorini sigla un nuovo record nazionale nei 3.000 metri indoor di marciaArezzo, 4 marzo 2026 – Sofia Fiorini sigla il nuovo record nazionale Under23 nei 3.

Marcia! Sofia Fiorini firma la MPI U23 nei 3000m indoor (12:12.41), superato il primato di Anna Rita Sidoti (12:25.54, 1991). Serena Di Fabio consolida il record U20 12:31.40 Titolo italiano ad Ancona per Antonella Palmisano 11:56.74