Sofia Fiorini firma il record italiano Under23 nei 3.000 metri indoor di marcia

Da lortica.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sofia Fiorini, atleta casentinese nata nel 2004, ha stabilito il nuovo record italiano Under23 nei 3.000 metri indoor di marcia. Durante i Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona, ha percorso la distanza in 12 minuti e 12 secondi, segnando un risultato che entra nella storia dell’atletica leggera italiana. La sua performance ha attirato l’attenzione nel mondo sportivo nazionale.

La marciatrice casentinese conquista l'argento ai Campionati Italiani Assoluti Indoor di Ancona e migliora il primato Under23 che resisteva dal 1991 Sofia Fiorini sigla il nuovo record nazionale Under23 nei 3.000 metri indoor di marcia.

Sofia Fiorini sigla un nuovo record nazionale nei 3.000 metri indoor di marciaArezzo, 4 marzo 2026 – Sofia Fiorini sigla il nuovo record nazionale Under23 nei 3.

Sofia Fiorini vince il bronzo nei 10 chilometri ai Campionati Italiani AssolutiArezzo, 6 agosto 2025 – Nuova medaglia tricolore per Sofia Fiorini. La marciatrice casentinese, nata nel 2004, ha ulteriormente arricchito la propria stagione con una trasferta nella veneta Caorle per ... lanazione.it

Sofia Fiorini è campionessa italiana assoluta nella maratona di marciaArezzo, 27 gennaio 2026 – Titolo italiano nella maratona di marcia, qualificazione per i campionati mondiali a squadre e tempo minimo per i campionati europei. La nuova stagione di Sofia Fiorini ha ... lanazione.it

