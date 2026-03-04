Social e politica | per Meloni è nuovo record di follower Calenda e Fratoianni postatori compulsivi

Nel mese di febbraio 2026, il report “Leader Trend #02 – 2026” di Onclusive Digimind e Arcadia evidenzia come sui social network si registri un aumento di follower per alcuni leader politici, mentre altri si distinguono per un incremento di post pubblicati. La crescita di follower di un politico si accompagna a un aumento di commenti negativi, mentre due figure si distinguono per una produzione intensa di contenuti.

Il distacco dagli inseguitori è ampio: al secondo posto si piazza Carlo Calenda con 17.100 nuovi follower (5.800 su X, 6.600 su Instagram, 1.500 su Facebook, 2.500 su TikTok e 740 su YouTube), segnando un exploit mensile record dopo mesi di crescita modesta. Seguono Elly Schlein (12.400), Matteo Salvini (11.000) e Antonio Tajani (9.700), confermando la vitalità delle fanbase di centrodestra ma con gap significativi rispetto alla premier. Sul podio dei like totali, Meloni domina con 4,1 milioni su Instagram da soli 45 post, efficiency imbattuta che evidenzia il suo appeal visivo e narrativo. Matteo Salvini arriva secondo con 1,7 milioni su Instagram (127 post), mentre altri canali di Meloni contribuiscono con 1,76 milioni su Facebook e 1,75 su X. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

