Smog è bollino rosso | tornano le restrizioni

Da domani, giovedì 5 marzo 2026, entreranno in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria in Emilia-Romagna. L’Arpae ha segnalato il rischio di superamento dei limiti giornalieri di PM10, portando alla decisione di applicare restrizioni per contenere l’inquinamento atmosferico. La situazione di smog ha portato alla classificazione di bollino rosso, con misure temporanee per ridurre l’emissione di polveri sottili.

Arpae, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna, che segnalano il rischio di superamento dei valori limite giornalieri di PM10, da domani giovedì 5 marzo 2026 entreranno in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria, con lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, valide fino a venerdì 6 marzo compreso (quando ci sarà il prossimo bollettino).Il provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale, secondo le misure adottate dalla Regione Emilia-Romagna e collegate al PAIR- Piano Aria Integrato Regionale. Il sistema prevedere l’emissione dei bollettini ARPAE nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Allerta smog in Emilia-Romagna, bollino rosso in tutte le province: fino a quandoBologna, 10 dicembre 2025 - L'emergenza smog in Emilia-Romagna non dà tregua e si estende a tutto il territorio regionale.

Leggi anche: Smog, bollino rosso su tutta l’Emilia-Romagna: scattano le misure emergenziali

Contenuti e approfondimenti su Smog è bollino rosso tornano le....

Temi più discussi: Smog, è bollino Rosso: proseguono le misure emergenziali fino al 2 marzo incluso; Smog: allerta rossa in tutta l’Emilia-Romagna; Smog, allarme prolungato in Emilia Romagna. Restrizioni anche in Lombardia; Smog, a Parma scatta il bollino rosso: stop ai diesel Euro 5 fino al 2 marzo.

Termina l'emergenza smog in Emilia-Romagna, revocato il bollino rossoI dati della rilevazione di stamani dell'Arpae fanno abbassare l'emergenza smog in Emilia-Romagna. Tutte le province, che la scorsa settimana erano tutte interessate dalle limitazioni previste dal bol ... ansa.it

Smog, allarme prolungato in Emilia Romagna. Restrizioni anche in LombardiaSecondo l'ultima rilevazione dell'Arpae, in tutte le province dell'Emilia-Romagna è stato emesso il bollino rosso per la qualità dell'aria. In vigore già dal 25 febbraio, l'allerta è stata prolungata ... tg24.sky.it

#PianuraPadana ancora nella morsa dello #smog, torna verde l’ #EmiliaRomagna x.com

Smog, rumori, vibrazioni e polveri. Le due opposizioni. Contro la grande opera non ci sono solo gli intellettuali, ma pure i residenti: migliaia in corteo. E i pm aprono un’inchiesta. Di Vincenzo Iurillo facebook