Sinner e il retroscena sulla preparazione | Mi sono allenato sotto al sole lo farò anche in futuro

Il tennista ha spiegato che si è allenato sotto il sole e continuerà a farlo anche in futuro, sottolineando che la propria preparazione procede molto bene. Ha aggiunto che il luogo in cui si trova è particolare e che spera di disputare un grande torneo. Nessun altro dettaglio o opinione viene fornito nel suo intervento.

"La mia preparazione sta andando molto bene. Questo è un posto speciale e speriamo che sia un grande torneo". Jannik Sinner ha parlato così, oggi mercoledì 4 marzo, a poche ore dal suo esordio a Indian Wells (venerdì 6 marzo, contro il vincente tra l'australiano James Duckworth e il ceco Dalibor Svrcina). "Sono molto contento di come mi sento in campo, vogliamo arrivare il più lontano possibile. Allo stesso tempo, cerchiamo anche di migliorare un paio di cose. Sto cercando di essere un po' più aggressivo a volte sulla linea di fondo. Credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. È stata una settimana di allenamenti molto dura per me.

“Sono felice di come mi sento mentalmente, la mia stagione è stata buona finora. Ora mi concentrerò su questi 2 tornei prima della stagione della terra battuta. Mi sento bene e sono sicuro di poter giocare bene a tennis.” - Jannik Sinner facebook

