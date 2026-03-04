Sinistra Italiana | L’operato di De Micheli sconta un eccesso di autoreferenzialità

Sinistra Italiana critica l’operato di Paola De Micheli, ex Ministra delle Infrastrutture e membro del Partito Democratico, sostenendo che sia caratterizzato da un eccesso di autoreferenzialità. La politica di De Micheli, secondo la nota, sta attraversando una fase di turbolenza, con un crescente malumore che coinvolge la sua città natale. La situazione attuale evidenzia tensioni e divergenze interne al panorama politico locale.

«L'attività politica di Paola De Micheli, figura di spicco del Partito Democratico e già Ministra delle Infrastrutture, sta attraversando una fase di forte turbolenza, alimentata da un crescente malumore nella sua città natale. Al centro delle critiche non c'è solo una gestione politica percepita come distante, ma anche una condotta amministrativa che molti giudicano incompatibile con il mandato ricevuto dagli elettori. Il primo punto di rottura riguarda la sua presenza — o meglio, la sua assenza — tra i banchi del Consiglio Comunale. È emerso un dato che stride fortemente con il concetto di rappresentanza: l'onorevole risulta essere la consigliera più assenteista dell'aula.