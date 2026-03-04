Sindaci in campo contro gli assalti ai bancomat | vertice in Prefettura le ipotesi per contrastare le gang

Questa mattina, presso la Prefettura di Foggia, si è svolto un incontro tra i sindaci della provincia e le autorità locali per discutere delle recenti aggressioni ai bancomat. Durante il vertice sono state prese in considerazione diverse ipotesi per contrastare le gang responsabili di questi episodi. L’incontro si è concentrato sulla situazione di sicurezza nei vari comuni coinvolti.

Dopo le ultime misure cautelari, il fenomeno non si è arrestato. Al contrario, nelle ultime settimane si è registrata una recrudescenza degli episodi, con colpi messi a segno in diversi centri della Capitanata, in particolare nell’area dei Monti Dauni, arrivando in alcuni casi alla media di un assalto al giorno. Le bande, spesso utilizzando esplosivi e tecniche ormai collaudate, provocano danni ingenti alle strutture e alimentano un clima di forte preoccupazione tra cittadini e amministratori locali. Non tutti i primi cittadini interessati dal fenomeno erano presenti: tra gli assenti, il sindaco di Stornara, comune colpito mesi fa ma privo di sportelli Atm, che non è stato convocato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Evitare gli assalti ai bancomat e difendere i clienti da reati predatori e truffe allo sportello: firmato un protocollo fra prefettura e banche

Avellino, focus in Prefettura per contrastare gli assalti agli ATM della provincia

