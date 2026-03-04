SIMtoCARE | Roma lancia il simulatore 4K per l’odontoiatria

Il Campus Bio-Medico di Roma ha presentato ufficialmente il 4 marzo 2026 il nuovo simulatore SIMtoCARE, un dispositivo 4K destinato alla formazione odontoiatrica. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. Il nuovo strumento permette di esercitarsi in ambienti virtuali avanzati, offrendo un’esperienza più realistica agli studenti di odontoiatria.

Il Campus Bio-Medico di Roma ha inaugurato un nuovo standard nella formazione odontoiatrica con l’installazione del simulatore SIMtoCARE, presentato ufficialmente il 4 marzo 2026. Questa tecnologia immersiva permette agli studenti del corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria LM-46R, attivo dal 2024, di esercitarsi su scenari clinici complessi senza rischi per i pazienti reali. L’iniziativa mira a colmare il divario tra teoria accademica e pratica ospedaliera, offrendo un ambiente sicuro dove l’errore diventa uno strumento di apprendimento anziché una minaccia. L’evento SIMtoCARE: L’incontro fra simulazione e realtà ha la presenza di vertici dell’ateneo che hanno sottolineato come l’investimento in tecnologie avanzate sia fondamentale per elevare gli standard della sanità italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

