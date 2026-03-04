Simone Biles ospite della Polisportiva Garegnano | l’emozione delle giovani ginnaste

Simone Biles ha visitato le giovani ginnaste della Polisportiva Garegnano a Milano il 4 marzo 2026. La campionessa americana ha incontrato le atlete durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, offrendo loro un momento di confronto e ispirazione. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra le ragazze, che hanno potuto scambiare alcune parole con lei. La visita si è conclusa con alcune esibizioni e foto ricordo.

Milano, 4 marzo 2026 – Simone Arianne Biles, stella della ginnastica mondiale, ha fatto visita alle ragazze della Polisportiva Garegnano durante le recenti Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ventinove anni, un palmares che (al momento sembra inarrivabile) – è l'unica nella storia della ginnastica ad aver conquistato l'oro in due Olimpiadi non consecutive e ma anche la sola ad aver vinto più di tre titoli mondiali. Simone Biles nella palestra della Polisportiva Garegnano Metti una giornata La stella americana è stata ospite nella palestra di via Lampugnano, dove ogni giorno si allenano le giovani ginnaste. Tra gli occhi sgranati e qualche lacrimuccia per l'emozione, hanno ascoltato le parole di Simone, un'icona per tutte loro.