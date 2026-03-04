Silvia Salis torna a parlare a Cartabianca, dove si concentra ancora sul tema della mafia antifascista. La sua presenza in trasmissione suscita discussioni e osservazioni sulla sua posizione. La giornalista ha affrontato nuovamente argomenti legati a questa tematica, riproponendo punti di vista già espressi in passato. La puntata si è concentrata su questo tema, senza ulteriori dettagli sulle altre questioni trattate.

Roma, 4 mar – Se perseverare è diabolico, diabolica lo è sicuramente Silvia Salis. Ospite a È sempre Cartabianca da Bianca Berlinguer, il sindaco di Genova ha rilanciato i suoi strali contro la sede di CasaPound nel capoluogo ligure, chiedendone la chiusura per improbabili motivi di sicurezza e in nome, neanche a dirlo, del solito antifascismo. La nuova pantomima di Silvia Salis contro la sede di CasaPound a Genova. Per la Salis, “Il sito della sede è estremamente provocatorio ”. Ma, con ogni probabilità, sarebbe stata più intellettualmente onesta a dire che, per lei, ad essere estremante provocatoria è l’esistenza stessa della sede. La contestata vicinanza a Piazza Alimonda, dove morì Carlo Giuliani nel G8 del 2001, è in tutta evidenza solamente un pretesto. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Silvia Salis ci ricasca, a Cartabianca è ancora mafia antifascista

