Signorini lascia Chi mentre Corona grida alla censura per il blocco di Falsissimo il web è in delirio

Alfonso Signorini lascia il settimanale Chi dopo trent’anni di attività. Nel frattempo, il web si divide tra chi difende Corona e chi accusa di censura il blocco di Falsissimo, il programma di web streaming. La discussione online si accende con commenti e polemiche mentre si susseguono le reazioni alle decisioni prese dai protagonisti.

Alfonso Signorini, dopo trent’anni di carriera legata al settimanale Chi, annuncia il suo addio definitivo. Una scelta maturata nel tempo, dettata dal desiderio di intraprendere una nuova fase della sua vita. Una notizia eclatante, che arriva proprio mentre Fabrizio Corona si trova al centro di una nuova polemica. L’ex re dei paparazzi ha infatti visto bloccata su YouTube la nuova puntata del suo podcast Falsissimo. Tuttavia non si è arreso e l’episodio è stato ricaricato su X, con accuse dirette a Signorini e al Grande Fratello VIP. Un momento di passaggio che mescola addii storici e controversie pubbliche, con il gossip italiano che continua a far discutere. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Corona grida alla “censura”. Ecco perché il giudice ha bloccato Falsissimo accogliendo il ricorso di SignoriniIn rete Fabrizio Corona grida alla censura: “Un giudice mi diffida e mi censura mentre indago su fatti GRAVI.

Corona in tribunale per il blocco richiesto da Signorini, il suo avvocato: “No alla censura, non siamo in Russia”Corona in tribunale dopo la richiesta di Alfonso Signorini di bloccare la puntata di Falsissimo prevista per lunedì 26 gennaio.

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

