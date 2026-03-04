sicurezza sui cantieri di lavoro importante seminario domani a laterina pergine

Domani a Laterina Pergine si svolgerà un seminario dedicato alla sicurezza nei cantieri di lavoro, con inizio alle 14.30 e conclusione alle 19.00. L’evento si terrà presso la Tenuta La Pieve e vedrà la partecipazione di professionisti del settore, che si riuniranno per discutere di tematiche legate alle normative e alle pratiche di sicurezza sul campo.

Arezzo, 04 marzo 2026 – Domani, giovedì 5 marzo, dalle ore 14.30 alle 19.00, la Tenuta La Pieve di Laterina Pergine ospiterà il seminario intitolato “Promuovere la cultura della sicurezza: dalle politiche alle best practices nei cantieri”, promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Arezzo in collaborazione con il Comune e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e della Federazione degli Ingegneri della Toscana. Il tema della sicurezza nei cantieri rappresenta una questione concreta e urgente per il territorio: nella provincia di Arezzo, nel solo 2024, su 329 cantieri edili controllati dalla ASL Toscana Sud Est, quasi uno su tre è risultato non a norma, con 290 verbali per non conformità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

