Sicurezza e videosorveglianza in arrivo altre 9 telecamere sulla città di Cattolica

Da riminitoday.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cattolica sono in arrivo nove nuove telecamere, che si aggiungeranno alle già presenti nel sistema di videosorveglianza. Questi dispositivi includono targasystem e altre apparecchiature di videosorveglianza per monitorare l’area. Con l’installazione di queste nuove unità, il totale degli occhi elettronici in città e sul territorio raggiungerà quota 87.

L'assessora Gabellini: “Priorità della nostra azione amministrativa con presidio del territorio e coinvolgimento della comunità in iniziative sulla legalità e culturali” In arrivo altre 9 telecamere sulla città, tra targasystem e apparecchi di videosorveglianza. Salirà a 87 il numero di occhi elettronici che presidieranno Cattolica e il territorio. Il costo delle nuove telecamere è di 250mila euro, di cui 175mila finanziati dal Ministero, mentre gli altri 75mila sono a carico del Comune. L’investimento complessivo è stato approvato con l’ultima variazione di bilancio dello scorso consiglio comunale del 26 febbraio. “La sicurezza urbana... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Cattolica potenzia la sicurezza: in arrivo nuove telecamere di controllo targhe e videosorveglianza

