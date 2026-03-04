Sicurezza e videosorveglianza in arrivo altre 9 telecamere sulla città di Cattolica

A Cattolica sono in arrivo nove nuove telecamere, che si aggiungeranno alle già presenti nel sistema di videosorveglianza. Questi dispositivi includono targasystem e altre apparecchiature di videosorveglianza per monitorare l’area. Con l’installazione di queste nuove unità, il totale degli occhi elettronici in città e sul territorio raggiungerà quota 87.

L'assessora Gabellini: "Priorità della nostra azione amministrativa con presidio del territorio e coinvolgimento della comunità in iniziative sulla legalità e culturali" In arrivo altre 9 telecamere sulla città, tra targasystem e apparecchi di videosorveglianza. Salirà a 87 il numero di occhi elettronici che presidieranno Cattolica e il territorio. Il costo delle nuove telecamere è di 250mila euro, di cui 175mila finanziati dal Ministero, mentre gli altri 75mila sono a carico del Comune. L'investimento complessivo è stato approvato con l'ultima variazione di bilancio dello scorso consiglio comunale del 26 febbraio. "La sicurezza urbana...

Cattolica potenzia la sicurezza: in arrivo nuove telecamere di controllo targhe e videosorveglianzaIl Comune di Cattolica ha ottenuto un importante finanziamento dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di un nuovo sistema di controllo dei...

Sicurezza a Cattolica: in arrivo altri nove occhi elettroniciCattolica si sente più sicura. In arrivo altre 9 telecamere sulla città, tra targasystem e apparecchi di videosorveglianza. Salirà a 87 il numero di occhi ...

