Sicurezza dei porti marchigiani si va verso un protocollo d' intesa

Le autorità locali stanno lavorando alla stesura di un protocollo d’intesa volto a migliorare la sicurezza e la gestione dei porti nelle Marche. L’obiettivo è stabilire linee d’azione condivise per garantire maggiore tutela e controllo nelle aree portuali. La firma del documento è prevista nei prossimi mesi, coinvolgendo enti pubblici e operatori del settore.

Incontro in Regione sul tema tra l'assessore regionale Giacomo Bugaro e l’ammiraglio ispettore Vincenzo Leone. Nei prossimi giorni al via le interlocuzioni tecniche ANCONA – Definire un protocollo d’intesa per rafforzare la sicurezza, la tutela e la gestione dei porti marchigiani. «È stato un incontro proficuo - ha dichiarato l’assessore Giacomo Bugaro. Abbiamo affrontato i temi che riguardano i nostri porti e le possibili collaborazioni istituzionali tra Regione e Guardia Costiera. L’obiettivo è valutare la possibilità di attivare un protocollo d’intesa, già adottato con successo in altre realtà, che preveda azioni condivise di tutela, sicurezza e gestione delle strutture portuali marchigiane. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

