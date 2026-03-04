Si spacciavano per appartenenti alle forze dell' ordine arrestata in flagranza coppia di truffatori

Una coppia di truffatori è stata arrestata dai carabinieri di Riccione mentre tentava di mettere in atto diverse truffe ai danni di anziani. Da giorni, le forze dell’ordine seguivano le tracce di un uomo di 32 anni e una donna di 50, sospettati di spacciarsi per agenti delle forze dell’ordine per ingannare le vittime. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato.

I malviventi erano partiti da Riccione per mettere a segno un colpo nelle Marche, l'anziana vittima aveva già consegnato loro gli oggetti preziosi prima dell'intervento dei carabinieri Da diversi giorni i carabinieri della Compagnia di Riccione erano sulle tracce di due soggetti, un 32enne e una 50enne, sospettati di essere gli autori di una serie di truffe agli anziani spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine. Nella mattinata di martedì i militari dell'auto hanno individuato la vettura della coppia e hanno iniziato a pedinarla anche quando ha imboccato l'autostrada per dirigersi verso sud. Ipotizzando che i malviventi stessero facendo una trasferta per mettere a segno un colpo, i carabinieri li hanno seguiti fino a Montermarciano in provincia di Ancona.

Fratelli d’Italia si unisce alle forze dell’ordine in un gesto di solidarietà durante l’operazione stradale.Fratelli d’Italia scende in piazza a Ferrara, sabato 3 febbraio 2026, per un banchetto informativo e di solidarietà alle forze dell’ordine.

