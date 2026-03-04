Si schianta con la piattaforma aerea contro una casa | grave

Oggi alle 17 a San Giorgio in Bosco un mezzo aereo si è schiantato contro una casa in via Calandrine, all’incrocio con via Pozzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato una persona in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Singolare incidente oggi 4 marzo alle 17 a San Giorgio in Bosco. L'emergenza è scattata in via Calandrine all'incrocio con via Pozzo. Da una prima ricostruzione il tutto è stato provocato dalla fuoriuscita autonoma di un mezzo adibito a piattaforma aerea. Il conducente è rimasto seriamente ferito. Per cause attualmente in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro il muro di contenimento di un’abitazione. La squadra dei Vigili del fuoco, intervenuta dal distaccamento di Cittadella, ha provveduto all’estricazione del ferito utilizzando attrezzature idrauliche da taglio e divaricazione, nello speifico una cesoia e un divaricatore, affidandolo successivamente al personale sanitario del Suem 118. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

