Una donna di 32 anni è stata denunciata a Vidigulfo, in provincia di Pavia, dopo aver dichiarato di essere stata vittima di uno scippo del telefonino mentre si trovava in strada. In realtà, ha ammesso di aver venduto il suo smartphone per 70 euro e di aver inventato la rapina per coprire questa decisione ai suoi genitori.

Vidigulfo (Pavia), 4 marzo 2026 - Lo scippatore sul monopattino se lo era inventato, per la vergogna di doversi giustificare con i genitori per aver venduto il suo smartphone per 70 euro. Ma era andata in caserma dai carabinieri a denunciare l'episodio mai avvenuto. E ora, al termine degli accertamenti, è stata lei denunciata dai militari per simulazione di reato. La finta vittima è una giovane donna di Vidigulfo, 32enne. Lo scorso 2 gennaio si era presentata alla Stazione dei carabinieri di Landriano e aveva raccontato, formalizzando regolare denuncia, che il giorno prima era stata avvicinata da uno sconosciuto a bordo di un monopattino, che con mossa fulminea le aveva letteralmente strappato dalle mani il suo telefono cellulare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si inventa lo scippo del telefonino per coprirne la vendita con i suoi genitori: 32enne denunciata

Villa Latina, si inventa una rapina per nascondere i soldi persi alle slot: 46enne denunciataUna violenta aggressione in strada, un pugno al volto, lo svenimento e la successiva scoperta di essere stata ripulita di soldi e gioielli.

Leggi anche: India, i genitori gli tolgono il telefonino e tre sorelline si suicidano lanciandosi dal balcone