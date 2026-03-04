Si gettò nella roggia dopo l’incidente per salvare un uomo | il gesto di coraggio non dimenticato

Un giovane di 27 anni di Trieste si è gettato in una roggia per salvare un uomo coinvolto in un incidente a Udine. Dopo aver agito in modo spontaneo, ha ricevuto il riconoscimento del sindaco nella sede comunale. L’episodio è avvenuto lo scorso gennaio e ha coinvolto un uomo di 60 anni rimasto coinvolto nel sinistro.

Un gesto istintivo di coraggio che non è stato dimenticato. Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha ricevuto a Palazzo D’Aronco Endrit Dedaj, il giovane di 27 anni residente a Trieste che lo scorso gennaio intervenne nel tentativo di salvare la vita a Stefano Ligi, il 60enne udinese rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. La vettura dell’uomo, dopo l’impatto, era finita nella roggia di via Planis. In quei momenti concitati Dedaj non esitò a intervenire e si gettò nelle acque fredde del canale nel disperato tentativo di soccorrere l’automobilista, colto da un malore poco prima dell’incidente e poi deceduto prima dell’arrivo in ospedale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Prova a salvare un uomo caduto nel lago di Como, ma scivola e si ferisce: “Gesto di eccezionale coraggio”Lo scorso 4 gennaio Salvatore Samale è scivolato sul lungolago a Como mentre tentava di raggiungere un uomo caduto in acqua. Leggi anche: Amputato dopo l’incidente, il coraggio del pompiere Federico: “Voglio salvare altre vite” Altri aggiornamenti su Si gettò nella roggia dopo l'incidente... Temi più discussi: Si gettò nella roggia dopo l’incidente per salvare un uomo: il gesto di coraggio non dimenticato; Consegnata una targa all'uomo che tentò di soccorrere autista finito in un fosso. Le parole del sindaco; Si gettò nella roggia per tentare di salvare un uomo: il sindaco premia Endrit Dedaj. Si gettò nella roggia per tentare di salvare un uomo: il sindaco premia Endrit DedajA Udine il sindaco De Toni riceve Endrit Dedaj, il 27enne che a gennaio si gettò nella roggia di via Planis per soccorrere un automobilista. nordest24.it Finisce con l'auto nella roggia, muore un 60enneA Udine un uomo di sessant'anni, Stefano Ligi, residente in città, è morto dopo essere finito con la propria auto nella roggia di Palma, vicino all'incrocio tra le vie Planis e Tiepolo. Secondo una ... rainews.it Si gettò nella roggia per tentare di salvare un uomo dopo un incidente stradale: il sindaco premia Endrit Dedaj facebook Uccise uomo e gettò acido sul cadavere, condannata a 25 anni. Sentenza del Tribunale di Udine. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo #ANSA x.com