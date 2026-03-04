Si barrica in bagno per sfuggire al padre

A Molinella, i carabinieri del radiomobile sono intervenuti per una lite familiare, durante la quale un uomo di 50 anni si è barricato in bagno per evitare l’arresto. Gli agenti hanno cercato di calmarlo, ma l’uomo ha opposto resistenza, causando lesioni a un militare. Alla fine, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Intervento ad alta tensione: i militari usano il taser per immobilizzare un 50enne. La figlia ha chiamato il 112 Intervento ad alta tensione a Molinella, dove i carabinieri del radiomobile hanno arrestato un 50enne con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Tutto è iniziato tra le mura domestiche. Secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe prima maltrattato la moglie e la figlia. Quest'ultima, in preda al panico, è riuscita a correre in bagno e a barricarsi all'interno, chiudendo la porta a chiave per chiamare il 112, tentativo che non ha fermato l'uomo che ha sfondato la porta a calci continuando a infierire fino all'arrivo delle pattuglie. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Per sfuggire al carcere, 19enne si barrica in una stanza e armata minaccia il suicidio: tre carabinieri feritiPomeriggio di alta tensione ieri a Ugento, conclusosi con l'arresto di una 19enne rintracciata dopo un periodo di irreperibilità.

Soccorso dai sanitari, li aggredisce a calci e sputi e schiaffeggia i carabinieri. La dottoressa si barrica in bagno: «Ero l'unico medico: non potevo farmi male»VALDOBBIADENE (TREVISO) - Sputi, calci e pugni. Una sequenza durata pochi minuti ma che ha colto alla sprovvista il personale sanitario, i vigili del fuoco e i carabinieri che ieri notte si sono ... ilgazzettino.it

