Si addormenta sul tram si risveglia sotto a un cavalcavia e urla | violentato da uno sconosciuto

Un giovane si addormenta su un tram della linea T2 a Firenze dopo una serata con amici. Al risveglio si trova sotto a un cavalcavia e si rende conto di essere stato vittima di uno sconosciuto che stava abusando di lui. La vittima urla e chiede aiuto, mentre gli agenti intervenuti avviano le indagini.

Michele Bravi: "Diventare padre? Ci penso spesso. Mi sento sempre fuori posto. Sogno di vincere un Oscar" Dopo una serata passata con gli amici, si è addormentato sulla tramvia della linea T2 di Firenze. Ma al suo risveglio non era più sul vagone, ma sotto un cavalcavia, in balìa di uno sconosciuto che stava abusando di lui. La vittima, un ragazzo di 17 anni, è riuscito poi a divincolarsi e a chiedere aiuto, con le forze dell'ordine che successivamente sono riuscite a rintracciare e arrestare l'aggressore, un 32enne di origini marocchine, in Italia da tre anni e con alle spalle una condanna per reati contro il patrimonio e diverse denunce. 🔗 Leggi su Today.it

