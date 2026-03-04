Sfilza di irregolarità in un grosso cantiere edile sanzioni per più di 63mila euro

Un'operazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Piacenza ha portato a un’ispezione in un cantiere edile della città, coinvolto nella costruzione di un grande edificio commerciale. Durante i controlli sono state riscontrate numerose irregolarità, che hanno portato a sanzioni per oltre 63.000 euro e alla denuncia di quattro persone in stato di libertà. Inoltre, sono state disposte due sospensioni dell’attività.

«È stato inoltre denunciato il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, un professionista piacentino di 53 anni, per omessa applicazione delle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle misure di sicurezza previste nel cantiere. Sono stati denunciati anche i titolari di due imprese edili operanti nell’area di lavoro, rispettivamente di 36 e 27 anni residenti in provincia di Varese, per omessa elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza, per mancata formazione e per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori; per entrambe le ditte è stata contestata anche l’occupazione di lavoratori “in nero”, rispettivamente uno su sette e uno su due, con conseguente adozione di due distinti provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza e per lavoro irregolare». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

