Servizio civile un passo avanti Confcooperative lancia l’appello

Confcooperative Romagna-Estense annuncia l'apertura di 20 posti di servizio civile universale, con una posizione anche a Ferrara. Le opportunità sono rivolte alle sedi amministrative e alle cooperative sociali associate. La proposta mira a coinvolgere giovani in attività di servizio, offrendo loro un'opportunità di esperienza diretta nel settore sociale e cooperativo. La selezione è rivolta a chi desidera partecipare a progetti di utilità pubblica.

Confcooperative Romagna-Estense promuove 20 posizioni di servizio civile universale, di cui uno anche nella sede di Ferrara, nelle sedi amministrative e presso le cooperative sociali associate. Possono candidarsi i giovani e le giovani tra i 18 e i 28 anni di età entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile. "Per il 2026 abbiamo a disposizione dei giovani due programmi di servizio civile universale – racconta Simone Righi di Confcooperative Romagna-Estense – 'Agorà: azioni di comunità' e 'Sguardi di bellezza'. Quest'ultimo è realizzato dalla nostra Unione in co-programmazione con VolontaRomagna (capofila del progetto), Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì, Solco Civitas Imola, Ausl Romagna e Unione della Romagna Faentina".