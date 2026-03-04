Servizi educativi 0-6 | Arianna Poli Civica Anselmo porta in Consiglio il nodo delle stabilizzazioni
La consigliera comunale Arianna Poli, appartenente alla Civica Anselmo, porterà in Consiglio un’interrogazione sul tema delle stabilizzazioni nei servizi educativi per bambini da zero a sei anni. La sua iniziativa segue una lettera aperta del 2 febbraio firmata da circa quaranta rappresentanti dei Comitati di partecipazione, e la successiva risposta del Comune di Ferrara.
“Nella lettera - spiega Poli -, i genitori esprimono forte e crescente preoccupazione per il futuro dei servizi 0-6 e per l’assenza di un confronto trasparente su un tema non più rinviabile: il precariato di una parte rilevante del personale educativo, ausiliario e per l’integrazione scolastica. Una condizione che incide sulla continuità educativa, sull’organizzazione dei gruppi di lavoro e sulla serenità dei lavoratori e delle famiglie”. Il 3 marzo il Comune ha risposto ai rappresentanti dei genitori richiamando Dup e Piao e comunicando che “si procederà sia con percorsi di stabilizzazione del personale sia con l’avvio di una procedura concorsuale”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
