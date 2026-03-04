servizi di sicurezza un corso da 80 ore

Il 15 aprile inizia un corso di 80 ore per diventare operatore dei servizi di sicurezza. La formazione mira a preparare i partecipanti a svolgere attività di vigilanza e controllo, fornendo le competenze necessarie per operare in vari contesti. Il percorso si rivolge a coloro che intendono entrare nel settore e si svolge in una sede dedicata. La fine del corso è prevista per una data ancora da definire.

Prende il via il 15 aprile il corso per diventare operatore dei servizi di sicurezza. Il corso, che si terrà al Centro di formazione professionale Pertini di Seregno, mira a formare professionisti in grado di garantire la sicurezza di aziende e clienti privati, pianificare la sicurezza in accordo con il cliente ed erogare i servizi di vigilanza, predisponendo azioni di prevenzione e intervenendo nelle situazioni di allarme. Sono previste 80 ore di lezioni, articolate in normativa in materia di salute e sicurezza, elementi di diritto e criminologia applicata, armamento, equipaggiamento, difesa passiva, analisi degli elementi sospetti, procedure, sistemi di allarme, elementi di psicologia e gestione delle situazioni critiche, sicurezza informatica e personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

