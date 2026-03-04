Serie C | Livorno-Perugia 1-2 le pagelle | disastro collettivo E le scelte di Venturato non pagano

Nel match di Serie C tra Livorno e Perugia, gli ospiti si sono imposti per 2-1 al Picchi. Montevago e Bartolomei hanno segnato per il Perugia, mentre Dionisi ha accorciato le distanze su rigore nel finale per il Livorno. La squadra di Venturato ha mostrato diverse difficoltà, e le decisioni prese dall’allenatore non hanno portato i risultati sperati.

Un brutto Livorno cade al Picchi contro il Perugia. Gli umbri si impongono per 1-2 grazie alle reti di Montevago e Bartolomei, mentre tardiva è stata la reazione degli amaranto, che hanno accorciato le distanze solamente nel finale con il calcio di rigore trasformato da Dionisi. Seghetti 6,5: due belle parate su Montevago e Verre. Impedisce al Perugia di dilagare. Ghezzi 5: nel primo tempo tiene bene su Lisi, nella ripresa, invece, sbanda anche lui. E la rete del raddoppio umbro arriva dalla sua parte (94' Marinari sv). Camporese 5: permette a Montevago - che soffre per tutta la gara - di girarsi indisturbato in area di rigore nell'azione che sblocca la sfida.