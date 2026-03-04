Serie C Livorno-Perugia 1-2 | amaranto irriconoscibili i biancorossi fanno il colpo

Nel match di Serie C tra Livorno e Perugia, i biancorossi si sono imposti per 2-1 sui padroni di casa all’Armando Picchi. Gli umbri hanno segnato con Montevago e Bartolomei, mentre l’unico gol del Livorno è stato realizzato da un giocatore avversario. La partita si è svolta con il Perugia sempre in controllo, lasciando i toscani in difficoltà.

Al Picchi, gli umbri fanno il blitz grazie alle reti di Montevago e Bartolomei. Inutile, per gli uomini di Venturato, il penalty trasformato nel finale da Dionisi Un brutto Livorno. Gli amaranto, all'Armando Picchi, si arrendono per 1-2 al Perugia al termine di una gara sempre controllata dagli umbri, che si sono imposti grazie alle reti di Montevago e Bartolomei. Tardiva la reazione degli uomini di Venturato, che hanno accorciato le distanze soltanto nel recupero con un calcio di rigore trasformato da Dionisi. Venturato attua un robusto turnover e in attacco si affida all'inedita coppia Malagrida-Vayrynen supportata da Panaioli. In mezzo al campo Luperini, Hamlili e Marchesi, linea difensiva formata da Ghezzi, Camporese, Tosto e Haveri (ancora out Falasco). 🔗 Leggi su Livornotoday.it Serie C, Campobasso-Livorno 1-2: amaranto corsari, agganciato il treno playoffLa formazione di Venturato, allo stadio Molinari, ha conquistato il quarto successo nelle ultime cinque gare grazie alle reti di Malagrida e Bonassi... Leggi anche: Serie C | Ascoli-Livorno, trasferta vietata ai tifosi amaranto Una raccolta di contenuti su Serie C Livorno Perugia 1 2 amaranto.... Temi più discussi: Calcio serie C, Livorno - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta; Livorno-Perugia: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Livorno Perugia i precedenti; LIVORNO – PERUGIA | ARBITRA DIOP DI TREVIGLIO. Serie C | Livorno-Perugia 1-2, le pagelle: disastro collettivo. E le scelte di Venturato non paganoUn brutto Livorno cade al Picchi contro il Perugia. Gli umbri si impongono per 1-2 grazie alle reti di Montevago e Bartolomei, mentre tardiva è stata la reazione degli amaranto, che hanno accorciato ... livornotoday.it Serie C, Livorno-Perugia 1-2: amaranto irriconoscibili, i biancorossi fanno il colpoBenvenuti alla diretta testuale di Livorno-Perugia, gara valida per la 30esima giornata del girone B di serie C. today.it Scendiamo in campo così contro il Perugia #USLivorno1915 #QuelliComeNoi facebook #SerieC gr.B Forlì-Torres 2-0 Perugia-Pineto 0-1 Ascoli-Carpi 3-0 Sambenedettese-Livorno 0-0 league table (top5) 1 Arezzo 62 2 Ascoli 56 3 Ravenna 55 4 Ternana 39 5 Campobasso 39 #calcio #football x.com