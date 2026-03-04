Serena Brancale annuncia l’album Sacro e le date del tour

Serena Brancale ha comunicato l’uscita del suo nuovo album intitolato Sacro e ha reso note le date del tour che partirà dall’Europa, proseguendo con alcune date nei festival estivi italiani. La cantante ha condiviso le informazioni ufficiali sui propri canali social e tramite comunicati stampa, annunciando un calendario di concerti che coprirà diverse città. Le date del tour sono state pubblicate con anticipo rispetto alla partenza prevista.

Serena Brancale annuncia il nuovo album Sacro e le date del tour che partirà dall'Europa e continuerà nei festival estivi italiani. A quattro anni dall'ultimo album, dopo aver suonato nei templi della musica dal vivo in Italia e oltreconfine e aver riscritto il proprio percorso passo dopo passo, Serena Brancale annuncia il suo attesissimo nuovo album: Sacro (Isola degli Artisti Atlantic Records Italy Warner Music Italy) fuori ovunque venerdì 10 aprile e da ora in pre-order. Sacro è un disco che racconta chi è diventata Serena. Se Qui con me è stata una lettera intima dedicata alla madre, un dialogo tra memoria e luce, il nuovo album espande quel racconto e lo rende universale.