Separata non sconfitta | la rinascita di Valentina Vignoli e la forza di dire basta

Prato, 4 marzo 2026 – "Ci sono momenti in cui una donna capisce che restare fa più male che andare via". Inizia da qui la rinascita della pratese Valentina Vignoli, contabile e madre di quattro figli, uscita da una relazione tossica per riprendere in mano la propria vita. Una battaglia personale diventata una missione, con la collana di libri Ricostruire Se Stesse, di cui è uscito da pochi giorni un nuovo volume, Quando scegli di non vedere. Con lei, a pochi giorni dalla Giornata internazionale della Donna, abbiamo provato a tracciare la rotta per capire da dove si ricomincia quando si è costrette a ripartire da zero, conquistando la libertà emotiva e la fondamentale indipendenza economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

