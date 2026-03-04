Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare In occasione dell'8 marzo torna in scena al Teatro Europa alle 17:30 Senza tacchi, un'idea di Chiara Rubes, testo di Rossella Canadè, con Chiara Rubes e Franca Tragni. Senza Tacchi è uno spettacolo in cui le donne si guardano dentro, pronte ad ammettere debolezze e imperfezioni così come a ribadire i propri punti di forza. E a raccontare le proprie storie, viste con l’occhio disincantato di chi ormai le ha sentite tutte, ma anche con lo stupore e la caparbietà che hanno le bambine nel credere ai proprio sogni. A meno che non ci sia qualcuno che ricorda da vicino il lupo delle favole pronto a mangiarle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Più comode delle ballerine, più chic delle sneakers: queste scarpe sono il segreto per look femminili senza tacchiAmmettiamolo: c’è un eterno dilemma che ci assale ogni mattina davanti alla scarpiera.

Leggi anche: Presentazione dei libro 'Con i tacchi nei sanpietrini'

Why Does THEIR Office Romance DESTROY Me | What Otto Rank Discovered

Aggiornamenti e notizie su Senza tacchi l'8 marzo

Discussioni sull' argomento Senza Tacchi: ironia e riflessione al Teatro Europa per l’8 marzo; Traversetolo: iniziative per la Giornata internazionale della Donna; Cenerentola Rock: Tacchi, chitarre e colpi di scena! - Teatro Martinitt; Giornata della donna: in Camera del lavoro incontro dedicato alla contrattazione di genere.

A 1965 photo of Cesare Tacchi during his solo exhibition at Galleria La Tartaruga. From February 7, 2018, the exhibition Cesare Tacchi. A retrospective of more than 100 works by the Roman artist, one of the leading representatives of the artistic movement kno facebook