Il difensore del Milan è infortunato e di conseguenza non ci sono altri difensori disponibili, rendendo impossibile pensare a nuovi acquisti sul mercato. La squadra dovrà quindi fare affidamento su De Winter e Odogu per coprire la posizione. La situazione limita le opzioni difensive della formazione e impone scelte interne per le prossime partite.

Milan, l'annuncio dell'operazione per un'ernia di Matteo Gabbia è stato un fulmine a ciel sereno per i rossoneri e per la difesa del Diavolo. Si perché l'italiano starà fuori almeno un mese saltando un periodo cruciale della stagione rossonera e lasciando il reparto di Massimiliano Allegri senza una pedina importantissima. In tutto questo è però abbastanza inutile andare a rivangare cosa non è stato fatto nelle ultime due sessione di mercato. Dopo l'addio di Thiaw in estate il Diavolo ha preso De Winter e Odogu, non riuscendo a chiudere per Gomez o Akanji negli ultimi giorni della sessione. A gennaio stesso discorso: tanti nomi, ma poi nessun rinforzo per il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Senza Gabbia pochi difensori? Ormai è inutile pensare al mercato: puntare su De Winter e Odogu

Milan, De Winter: “Ecco il mio ruolo preferito e i difensori a cui mi ispiro. Su Bonucci e Chiellini …”Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola.

Leggi anche: Difesa Milan, niente Disasi: meglio tenersi Odogu. De Winter in crescita, ma la certezza è un’altra