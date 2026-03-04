Sempre più lavoratori sfruttati collaborano con la procura Giani | Lavoreremo a una nuova legge

Sempre più lavoratori sfruttati collaborano con la procura nelle indagini sul settore tessile pratese. Il presidente della regione ha annunciato che si lavorerà a una nuova legge per affrontare il problema. La questione riguarda principalmente le condizioni di lavoro in uno dei poli industriali più grandi d’Europa, con un’attenzione crescente alle denunce di sfruttamento da parte dei dipendenti.

I sindacati hanno fatto sapere di aver dato vita a un'azione sindacale specifica di contrasto allo sfruttamento lavorativo “Contrastare lo sfruttamento lavorativo è fondamentale in un Paese come il nostro. Ancor di più in una realtà come quella pratese, dove vi è il polo industriale più ampio in Europa nel settore manifatturiero tessile. Da quando è stato effettuato l’appello a collaborare, nel febbraio 2025, ad oggi, 190 lavoratori hanno assunto un atteggiamento di collaborazione. Lo hanno fatto anche alcuni imprenditori cinesi”. Parola di Luca Tescaroli, procuratore capo di Prato, a margine del convegno “Tutelare il lavoro, contrastare lo sfruttamento”, organizzato da Cgil Toscana, Soleil, Smile e Regione Toscana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

