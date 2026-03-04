Semifinale d' andata di Coppa Italia senza reti Como-Inter 0-0

Nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra Como e Inter non sono state segnate reti. La partita si è conclusa con un punteggio di 0-0. I due team si sono affrontati sul campo senza che emergessero occasioni decisive o azioni particolarmente rilevanti. La gara si è svolta senza cambi di risultato e si torna in attesa del ritorno.

Poche emozioni nella sfida tra i lariani di Fabregas e i nerazzurri di Chivu COMO - Nulla di fatto nella semifinale d'andata di Coppa Italia tra Como e Inter. La partita finisce senza reti e lascia aperto ogni scenario in vista del match di ritorno, quando (fra oltre un mese e mezzo) i lariani di Cesc Fabregas e i nerazzurri di Cristian Chivu si giocheranno tutto San Siro. La prima occasione della gara arriva al 17', quando Carlos Augusto compie un tempestivo intervento in scivolata per impedire a Vojvoda di calciare a botta sicura da ottima posizione, dopo un errore difensivo di Bisseck. Al 36' è Nico Paz ad accendersi, con un mancino dalla distanza che viene deviato in corner da Martínez. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

