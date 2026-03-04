Oggi è iniziata la IX edizione del Corso di Alto perfezionamento in repertorio verdiano dell’Accademia Verdiana. Sono stati selezionati 14 cantanti che parteciperanno all’evento, che si svolge con il supporto di risorse del Fondo sociale europeo plus e della Regione Emilia-Romagna. L’inizio del corso rappresenta l’avvio ufficiale delle attività di quest’anno.

Hanno tra i 26 e i 43 anni e provengono da Italia, Cina, Corea del Sud, Costa Rica, Grecia, Russia, Spagna i cantanti ammessi al percorso formativo del Teatro Regio di Parma Ha preso il via oggi la IX edizione del Corso di Alto perfezionamento in repertorio verdiano di Accademia Verdiana, cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo plus e della Regione Emilia-Romagna (Operazione Rif. PA 2025-25390RER approvata con DGR n. 2030 del 09122025), che quest’anno vede la partecipazione di 14 allievi selezionati tra 128 candidati iscritti alle selezioni. Gli allievi frequenteranno il Corso gratuitamente, beneficiando di una borsa di studio di 1000 euro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Virus intestinale, lo yogurt si può mangiare? Gli alimenti ammessi e non ammessi?Quando si ha il virus intestinale è importante mangiare cibi leggeri e facilmente digeribili e che aiutano a ripristinare la flora batterica...

Plastic Free 2026, tre Comuni dell'Agrigentino tra quelli selezionati in SiciliaSono tre i Comuni della provincia di Agrigento selezionati per il riconoscimento Comuni Plastic Free 2026: Favara, Licata e Ravanusa.

Altri aggiornamenti su Accademia Verdiana

Discussioni sull' argomento Selezionati i 14 cantanti dell’Accademia Verdiana 2026: il futuro del belcanto parla internazionale; Selezionati i 14 cantanti ammessi all’Accademia Verdiana 2026; Il Coro del Teatro Regio di Parma protagonista con Arisa al Festival di Sanremo.

Selezionati i 14 cantanti ammessi all’Accademia Verdiana 2026Ha preso il via oggi la IX edizione del Corso di Alto perfezionamento in repertorio verdiano di Accademia Verdiana, cofinanziato con risorse del Fondo sociale europeo plus e della Regione Emilia-Romag ... gazzettadiparma.it

Selezionati i 14 cantanti ammessi all’Accademia Verdiana 2026 x.com

Selezionati i 14 cantanti dell’Accademia Verdiana 2026: il futuro del belcanto parla internazionale Al Teatro Regio al via la IX edizione del Corso di Alto perfezionamento in repertorio verdiano: 14 talenti scelti tra 128 candidati da sette paesi #AccademiaVerdi facebook