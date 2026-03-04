Sei sindaci comaschi al Parlamento europeo | incontro con l’eurodeputata Isabella Tovaglieri

Sei sindaci della provincia di Como hanno visitato il Parlamento europeo di Bruxelles, incontrando l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, rappresentante della Lega. La delegazione ha partecipato a un incontro istituzionale nel corso del quale sono state discusse questioni di interesse locale e regionale. La visita si è conclusa con un dibattito sulle attività svolte dall’Europarlamento in ambito politico e amministrativo.

Una delegazione di sindaci del Comasco è stata in visita nei giorni scorsi al Parlamento europeo di Bruxelles, dove è stata accolta dall’eurodeputata lombarda della Lega Isabella Tovaglieri. Il gruppo era composto dai primi cittadini di Mariano Comense Giovanni Alberti, di Novedrate Serafino Grassi, di Carlazzo Piera Antonella Mazza, di Cermenate Luciano Pizzutto, di Cavargna Ermanno Rumi e di Val Rezzo Tania Violetti. Durante la visita gli amministratori locali hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee e assistere ai lavori delle commissioni parlamentari. L’incontro è stato anche l’occasione per un confronto con l’eurodeputata su alcune delle principali sfide che interessano i territori, in particolare sul fronte delle politiche comunitarie legate ad ambiente, agricoltura e industria. 🔗 Leggi su Quicomo.it

