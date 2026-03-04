Sei sindaci del Comasco hanno visitato il Parlamento europeo di Bruxelles, incontrando l’eurodeputata Isabella Tovaglieri della Lega. La delegazione ha svolto un incontro con la rappresentante lombarda, discutendo di questioni locali e di temi legati all’Unione Europea. La visita si è svolta nei giorni scorsi e ha coinvolto i rappresentanti amministrativi della zona.

Una delegazione di sindaci del Comasco è stata in visita nei giorni scorsi al Parlamento europeo di Bruxelles, dove è stata accolta dall’eurodeputata lombarda della Lega Isabella Tovaglieri. Il gruppo era composto dai primi cittadini di Mariano Comense Giovanni Alberti, di Novedrate Serafino Grassi, di Carlazzo Piera Antonella Mazza, di Cermenate Luciano Pizzutto, di Cavargna Ermanno Rumi e di Val Rezzo Tania Violetti. Durante la visita gli amministratori locali hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni europee e assistere ai lavori delle commissioni parlamentari. L’incontro è stato anche l’occasione per un confronto con l’eurodeputata su alcune delle principali sfide che interessano i territori, in particolare sul fronte delle politiche comunitarie legate ad ambiente, agricoltura e industria. 🔗 Leggi su Quicomo.it

L'eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri strappa un'immagine dell'ayatollah Khamenei: "L'Iran è la peggiore dittatura teocratica del mondo"Il video pubblicato sul profilo Instagram della parlamentare bustocca è subito diventato virale e ha avuto un'eco in Iran.

Tutto quello che riguarda Isabella Tovaglieri.

Discussioni sull' argomento Sei sindaci comaschi al Parlamento europeo: incontro con l’eurodeputata Isabella Tovaglieri; Delegazione di sindaci comaschi a Bruxelles: confronto con l'Europarlamento sulle sfide del territorio.

Sei sindaci comaschi al Parlamento europeo: incontro con l’eurodeputata Isabella TovaglieriDelegazione di primi cittadini a Bruxelles per confrontarsi sulle politiche europee e sulle ricadute per il territorio ... quicomo.it

La leghista Isabella Tovaglieri strappa un’immagine dell’ayatollah Khamenei e il video diventa virale: dall’Iran insulti e minacce di morteBusto Arsizio (Varese), 14 febbraio 2026 – Le minacce di morte non mi fermeranno. L’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri è risoluta più che mai, e rivendica il gesto compiuto, l’altroieri, nell ... ilgiorno.it

Studenti di #BustoArsizio all'Europarlamento, accompagnati da Isabella Tovaglieri - facebook.com facebook