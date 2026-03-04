Nella settimana dal 9 al 15 marzo, su Mediaset Infinity vengono trasmessi nuovi episodi della terza stagione di Segreti di famiglia. La serie turca Yargi, nota come Segreti di famiglia, viene proposta quotidianamente con un episodio in esclusiva streaming. Durante questa fase, Efe scopre un elemento importante legato alla sua famiglia. La programmazione si concentra sulla rivelazione di dettagli e sui risvolti narrativi della trama.

Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 9 al 15 marzo? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione. Eren e Ilgaz interrogano Oktay, poi passano a Yeliz. La donna mostra agli occhi degli inquirenti un incredibile astio verso Serap, e i loro sospetti iniziali vengono subito dopo confermati dalla testimonianza dell'infermiera. Tugce mostra l'anello a Parla, e quest'ultima appare dispiaciuta.

© Superguidatv.it - Segreti di famiglia 3, anticipazioni dal 9 al 15 marzo: la scoperta di Efe

