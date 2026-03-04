secondo i bookmakers olivia dean sarebbe la favorita per la colonna sonora del nuovo film su 007

Secondo i bookmaker, Olivia Dean è considerata la principale candidata a interpretare la colonna sonora del prossimo film di 007. La cantante, reduce da una notte ricca di premi ai Brit Awards, si trova al centro delle discussioni per questa possibile collaborazione. La sua presenza tra i favoriti si basa su scommesse e pronostici, senza ancora conferme ufficiali.

La regina della notte dei Brit Awards, dove ha conquistato quattro premi Olivia Dean, sarebbe la favorita per cantare la colonna sonora del nuovo film su 007. L’artista, che ha avuto un anno di grande svolta nel 2025 con il suo secondo album The Art Of Loving, è stata lo scorso 28 febbraio della 46esima edizione tenutasi alla Co-Op Live di Manchester, aggiudicandosi i premi Album dell’anno, Canzone dell’anno per la sua collaborazione con Sam Fender su Rein Me In, Artista dell’anno e Miglior artista pop. Grazie al suo successo, la società di scommesse William Hill, ha ridotto drasticamente le probabilità che cantasse la prossima sigla di 007, seguendo le orme dei recenti cantanti protagonisti del tema di James Bond Adele, Sam Smith e Billie Eilish. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

