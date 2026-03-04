Seapower al KEY Energy la super alleanza per il fotovoltaico europeo

Seapower, un consorzio di aziende del settore energetico, ha presentato al KEY Energy una nuova alleanza dedicata al fotovoltaico europeo. Nel 2025, il settore ha generato il 13 per cento della produzione di energia elettrica nell’Unione Europea, rafforzando il ruolo delle fonti rinnovabili. La crescita del fotovoltaico si inserisce nel percorso di transizione energetica avviato nell’Unione.

Nel 2025 il fotovoltaico ha rappresentato il 13 per cento della produzione elettrica dell’Unione Europea, confermandosi una delle principali fonti rinnovabili e sempre più determinante per il processo di decarbonizzazione in corso. Per dare nuovo impulso e accelerare il fotovoltaico in Europa, a KEY – The Energy Transition Expo 2026, l’evento di riferimento per il mercato delle rinnovabili in Italia, Seapower e Joly wood Solar hanno firmato un accordo quadro per una partnership strategica finalizzata a promuovere, in sinergia, sviluppo, investimenti, ricerca tecnologica e implementazione industriale di progetti fotovoltaici in Europa. La partnership si basa sulla condivisione di obiettivi comuni e sulla complementarità dei rispettivi know-how. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Al via domani Key - The Energy Transition Expo

Approfondimenti e contenuti su Seapower al KEY Energy la super....

Argomenti discussi: Prende il via a Rimini fiera Key – The Energy Transition Export.

Seapower e Jolywood Solar: la nuova super alleanza per il fotovoltaico in EuropaUna partnership strategica tra Seapower (Università Federico II) e Jolywood Solar accelera lo sviluppo fotovoltaico e la transizione energetica in Europa. greenme.it

Grandi campi eolici e agrivoltaici: Seapower a Key Energy 2024Roma, 29 feb. (askanews) - Seapower scrl, centro di ricerca partecipato dall'Università Federico II di Napoli, è presente a KEY - The Energy Transition Expo 2024, il più importante evento italiano ... quotidiano.net