Se l’Iran cade sarà come un nuovo muro di Berlino Intervista all’ex dissidente sovietico Sharansky

Un ex dissidente sovietico ha dichiarato che, se l’Iran cadesse, sarebbe come un nuovo muro di Berlino. Durante un’intervista, ha affermato che non si può sapere se Israele eliminerà le capacità nucleari iraniane oppure se i dissidenti riusciranno a rovesciare il regime. La discussione si focalizza sulle possibili conseguenze di un cambiamento in Iran.

“Teheran è pronta per il cambio di regime. Durante il comunismo compresi che i popoli hanno due desideri: libertà e identità”. Parla Natan Sharansky, il più famoso dei refusnik, gli “ebrei del silenzio” dell’U “Non sappiamo se Israele riuscirà a distruggere le capacità nucleari dell’Iran o se i dissidenti iraniani riusciranno a rovesciare il regime, ma una cosa è chiara: speriamo che il regime più pericoloso del mondo affronti presto la sua fine”, scriveva un anno fa sul Washington Post Natan Sharansky, che se ne intende di dissenso in dittatura, essendo il più famoso dei refusnik, gli “ebrei del silenzio” dell’Unione sovietica. Dopo gli studi al prestigioso Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, dove si laureò in Matematica applicata, Anatoly lavorò come programmatore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Iran, il regista dissidente Asgari bloccato: non sarà presente a Firenze

Negoziare con l'Iran sarebbe codardia pura: se il regime non cade ora, il domani sarà ancora più buio

