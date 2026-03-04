Se la pseudoscienza entra in un centro oncologico d' eccellenza

All’interno di un centro oncologico di rilievo in Italia, un cartello all’ingresso di un ambulatorio indica che il giovedì, dalle 16:30 alle 18:30, si svolgono attività di riflessologia plantare. Questo centro, riconosciuto come uno dei principali Irccs, ospita ora sedute di questa pratica, che viene pubblicizzata come parte delle attività dell’ambulatorio. La presenza di questa informazione suscita attenzione sulla presenza di pratiche non scientifiche in un contesto dedicato alla cura oncologica.

All’ingresso di un ambulatorio del Centro di riferimento oncologico di Aviano, uno dei principali Irccs oncologici italiani, compare un cartello che informa che quello spazio è occupato il giovedì dalle 16:30 alle 18:30 per attività di riflessologia plantare. Sotto, una nota aggiunge che l’attività è concordata con la direzione Cro. Il Cro di Aviano è una struttura di eccellenza nella cura e nella ricerca oncologica. La sua identità istituzionale si fonda sull’integrazione tra assistenza clinica e ricerca scientifica, sull’adozione di protocolli validati, sulla valutazione sistematica degli esiti e sull’adesione alla medicina basata su... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

