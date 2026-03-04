Se la corsa all' AI non ha freni

Negli Stati Uniti, l’intelligenza artificiale si sta diffondendo rapidamente, diventando un tema di discussione tra politici e tecnologi. La corsa al suo sviluppo prosegue senza limiti, mentre si intensificano le preoccupazioni riguardo alla sorveglianza di massa, alla perdita di posti di lavoro e ai diritti delle persone. Mentre alcuni esperti chiedono regole più stringenti, il dibattito pubblico si fa sempre più acceso.

Le sue red lines sono due: no alla sorveglianza di massa negli Usa – con l'intelligenza artificiale diventa possibile analizzare per profilazione elettorale enormi quantità di dati comprati da aziende – e no alle armi capaci di uccidere in modo totalmente autonomo. In un'intervista a Cbs, Amodei ha detto che «così come ci difendiamo dagli autocrati russo o cinese, vanno difesi i nostri valori democratici. Non ci sono oggi necessità di valicare quelle linee rosse e, se mai dovessero esserci, servirà prima una discussione democratica».

