Se amate Scrubs c' è una serie tv praticamente uguale che proprio non potete perdervi

Se siete fan di Scrubs, potrebbe interessarvi sapere che è in arrivo la terza stagione di una serie TV molto simile, già confermata per una quarta stagione. La nuova produzione riprende molte delle dinamiche e dello stile della serie originale, offrendo un’esperienza che richiama il tono e l’umorismo di Scrubs. La serie sta ottenendo attenzione tra gli appassionati, anche grazie alla sua somiglianza con lo show che già conoscono.

La serie si intitola Shrinking, la somiglianza non costituirà mai un problema legale per il semplice fatto che è stata creata e scritta da Bill Lawrence, il “papà” di Scrubs, e se pensate che anche i titoli siano un po’ simili, non è niente in confronto a quanto sovrapponibili siano le serie e i personaggi. Se non la conoscete, è perché è sulla purtroppo poco diffusa Apple TV, ma dopo aver visto i parallelismi sarà difficile resistere alla curiosità. Anche perché su Apple TV c’è un’altra grande serie di Lawrence, Ted Lasso. Ma torniamo a spiegare perché Shrinking è praticamente una copia ottimamente riuscita di Scrubs. Incominciamo dall’ambientazione della serie, nel senso del contesto in cui agiscono i protagonisti. 🔗 Leggi su Today.it

Il cast del #revival di #Scrubs continua ad aggiungere membri alla #serietv che ritornerà nel 2026.