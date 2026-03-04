Scrivetemi missile in privato Così da Dubai Prosperi vende i suoi corsi per diventare ricchi

Da Dubai, Prosperi promuove corsi per arricchirsi inviando messaggi privati con la richiesta “Scrivetemi missile in privato”. Nel frattempo, sono stati segnalati 165 missili balistici e circa 500 droni, molti intercettati, che hanno spinto numerosi italiani a lasciare il paese in attesa di condizioni più favorevoli.

165 missili balistici e oltre mezzo migliaio di droni, la maggior parte dei quali intercettati, hanno convinto tanti italiani che risiedono a Dubai a lasciare il paese in attesa di tempi migliori. Un duro colpo per la città degli Emirati Arabi Uniti che viene scelta da manager, imprenditori, influencer e personaggi di ogni sorta proprio per la sua ostentata sicurezza e la vita lussuosa. Uno status che per qualcuno è il fulcro stesso della propria attività. L'impero di carta di Andrea Prosperi e le sue aziende Pro. Quando il business è il lusso ostentato sui social Il personaggio ve lo abbiamo raccontato qui. Negli ultimi mesi Prosperi... 🔗 Leggi su Romatoday.it

Stanze segrete, piscine e salotti blindati: così i super-ricchi di Dubai si rifugiano sotto terraStanze segrete, piscine e stanze da letto blindatie: così i super-ricchi di Dubai si rifugiano sotto terra.

Crans Montana, orrore su Sofia Prosperi e le altre vittime: “Perché siete ricchi…”Il dolore per la strage di Capodanno a Crans-Montana continua a produrre onde lunghe e velenose, che vanno ben oltre il rogo del Le Constellation.