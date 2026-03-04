Sconti e gadget esclusivi | apre a Milano il primo negozio temporaneo di Saponificio Pachys

A Milano apre il primo negozio temporaneo di Saponificio Pachys in corso Garibaldi 44, dal 31 marzo al 5 aprile 2026. Durante questa settimana, il marchio siciliano proporrà sconti e gadget esclusivi ai visitatori, offrendo un’opportunità di scoprire i suoi prodotti e di interagire direttamente con il pubblico nella capitale della moda.

Nello spazio di corso Garibaldi i visitatori potranno testare i prodotti e approfondire i metodi di lavorazione artigianale Saponificio Pachys apre il suo primo negozio temporaneo a Milano. Dal 31 marzo al 5 aprile 2026, si legge in una nota, il marchio siciliano sarà presente in corso Garibaldi 44 per incontrare direttamente il pubblico. Fino a oggi la distribuzione era limitata al canale online e a una rete selezionata di barberie. L'azienda è stata fondata nel 2013 da Vincenzo Runza e Corrado Avarino. I due soci hanno scelto di mantenere l'intera produzione a Pachino, in Sicilia, all'interno di un laboratorio artigianale che non ricorre a lavorazioni in conto terzi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

