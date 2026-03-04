Sci prima prova di discesa in Val di Fassa alla francese Miradoli

In Val di Fassa si è svolta la prima prova di discesa della Coppa del Mondo, con la francese Miradoli che ha stabilito il miglior tempo. Sofia Goggia, impegnata sia nella lotta per la coppa di discesa che di superG, ha concluso questa sessione a una posizione più arretrata rispetto ai leader. La gara ha mostrato i primi riscontri sulla pista in vista delle prossime competizioni.

COPPA DEL MONDO. Sofia Goggia - in corsa per la coppa di discesa e di superG - ha chiuso più indietro questa prima prova di contatto con la pista. Giovedì 5 marzo seconda prova. La francese Romane Miradoli è stata la più veloce nella prima prova cronometrata in vista delle due discese di Coppa del mondo in programma venerdì 6 e sabato 7 e seguite domenica 8 marzo da un superG. Meglio di lei aveva fatto la slovena Zilla Stuhec che è però stata squalificata per un salto di porta come successo ad altre atlete. Miglior azzurra con il quinto tempo Nadia Delago seguita subito dopo dalla trentina Laura Pirovano a caccia del primo podio in carriera proprio sulle nevi di casa. Emma Aicher accusa un distacco pesante nella parte centrale e termina settima con +2. Il miglior tempo della mattinata è stato realizzato da Ilka Stuhec, con 1'2292. In Val di Fassa è tutto pronto pensando già alle discese di venerdì e sabato (poi ci sarà il super-g): dieci azzurre in pista, partendo da Curtoni con il 5 (anticipata da Corinne Suter, che anche qui può fare benissimo) prima di Nicol Delago.