Sci alpino prima prova in Val di Fassa | Stuhec davanti ma con porta saltata bene Nadia Delago e Pirovano

Nella prima prova di sci alpino in Val di Fassa, la slovena Stuhec ha segnato il miglior tempo, anche se ha saltato una porta. Nadia Delago e Pirovano si sono distinte positivamente, mentre il percorso sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino ha mostrato alcune irregolarità. La gara ha attirato l’attenzione con protagonisti di rilievo e una pista che ha presentato alcune criticità.

Sul tracciato La Volata di Passo San Pellegrino il miglior tempo è della slovena, ma con irregolarità. Seconda la francese Mirandoli, terza la campionessa olimpica Johnson. Tra le azzurre spicca il feeling di Nadia Delago e Pirovano, quinta e sesta. Domani la seconda prova. Si è aperta ufficialmente la tappa di Coppa del Mondo femminile di sci alpino in Val di Fassa con la prima prova cronometrata sulla pista La Volata di Passo San Pellegrino, nel Trentino. Il tracciato fassano ha già regalato indicazioni interessanti in vista delle due discese libere in programma venerdì e sabato.